Як Катерина Кухар бореться з поганим настроєм — страждає чоловік

Українська прима-балерина Катерина Кухар у театрі. Фото: Instagram Катерини Кухар

Відома прима-балерина, народна та заслужена артистка України Катерина Кухар дала важливі поради. Зокрема, українська танцівниця пояснила, що потрібно робити, щоб мати гарний настрій, та розповіла про те, які вона має звички.

Про це Катерина Кухар розповіла в інтерв’ю журналу "Viva!".

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Звички балерини

Українська танцівниця пояснила, які вона має корисні звички, що покращують настрій на весь день. Вона розповіла, що вона їсть на сніданок та що вона обов’язково вживає, щоб день був гарним.

"Я завжди починаю свій день зі склянки води з лимоном. Потім обов'язково філіжанка свіжозвареної кави з кардамоном і бутербродик — шматочок хліба з паштетом або твердим сиром. Мій сніданок, як передвісник гарного дня, завершує цукерка", — розповіла Катерина Кухар.

Балерина Катерина Кухар на викладанні своїх уроків з хореографії. Фото: Instagram Катерини Кухар

Денний ритуал

Українська танцівниця зізналася, який в неї є ритуал, що допомагає черпати енергію та натхнення. Вона пояснила, що кожен раз, коли вона танцює, у неї горить свічка.

"Це мій ритуал, який допомагає черпати натхнення та енергію. Коли людина бачить результат своєї праці, коли вона робить щось корисне, то завжди мотивована. Допомагаючи іншим, ми відчуваємо в собі сили щось змінювати на краще і набуваємо внутрішньої гармонії. Та якщо в мене трапляються дуже складні дні, а вони бувають у всіх, я, як мудра жінка, виношу мозок чоловікові", — також додала балерина.

Українська балерина Катерина Кухар зі своїм чоловіком Олександром Стояновим на інтерв'ю. Фото: Instagram Катерини Кухар

Секрети гарного сценічного макіяжу

Не так давно українська танцівниця показувала, як вона робить собі макіяж для виступів. Вона поділилася корисними порадами стосовно того, як правильно фарбуватися.

"Гарна основа макіяжу — це якісне очищення шкіри, потім тонізація і зволоження. Після нанесення крему зачекайте 15 хвилин, а залишки промокніть сухою серветкою. Далі наносимо щільний тон. Для великих сцен можна використовувати праймери і базу під макіяж, але тільки на сцену! Вони містять сілікони, що забивають шкіру. Змиваємо макіяж спочатку засобом (краще за все двофазним), а потім гелем для вмивання під ваш тип шкіри", — зазначила Катерина Кухар.

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