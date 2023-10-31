Екатерина Кухар сменила прическу и намекнула на развод
Екатерина Кухар показалась в сторис с новой прической и рассказала, что в ее личной жизни произошли изменения. Поклонники взволнованы, что балерина разошлась со своим мужем Александром Стояновым.
Новости Кухар опубликовала в своем Instagram.
Находятся на разных континентах
41-летняя Кухар и 36-летний Стоянов уже 14 лет вместе, но официально стали супругами в 2019-м. У пары есть общая дочь Настя.
Однако в последнее время супруги все меньше публикуют фото и видео вместе. В последний раз в соцсетях Екатерины ее муж появился в августе.
Судя по Instagram звезды, она сейчас находится и работает в Киеве, в то время как Александр находится в США, где занимается постановкой балета.
Более того, у Instagram Екатерины все чаще появляется другой мужчина, парикмахер, которого также зовут Александр. На странице мужчины даже есть фото, где балерина держит его за руку в машине.
На странице мужа балерины также появилось фото с новой партнершей... по танцам.
Поклонники не понимают, что именно пара пытается сказать такими фото и видео, ведь на вопросы о своем семейном статусе они не отвечают. Самым откровенным намеком пока стала сторис Екатерины, в которой она прямо сказала об изменениях в личной жизни.
"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру", — написала Кухар и показала новую прическу.
Напомним, Екатерина Кухар поделилась своими секретами хорошего настроения.
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