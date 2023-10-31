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Екатерина Кухар сменила прическу и намекнула на развод

31 октября 2023 13:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Екатерина Кухар сменила прическу и намекнула на развод
Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Екатерина Кухар показалась в сторис с новой прической и рассказала, что в ее личной жизни произошли изменения. Поклонники взволнованы, что балерина разошлась со своим мужем Александром Стояновым.

Новости Кухар опубликовала в своем Instagram.

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41-летняя Кухар и 36-летний Стоянов уже 14 лет вместе, но официально стали супругами в 2019-м. У пары есть общая дочь Настя.

Однако в последнее время супруги все меньше публикуют фото и видео вместе. В последний раз в соцсетях Екатерины ее муж появился в августе.

 

Судя по Instagram звезды, она сейчас находится и работает в Киеве, в то время как Александр находится в США, где занимается постановкой балета.

Более того, у Instagram Екатерины все чаще появляется другой мужчина, парикмахер, которого также зовут Александр. На странице мужчины даже есть фото, где балерина держит его за руку в машине.

 

На странице мужа балерины также появилось фото с новой партнершей... по танцам.

 

Поклонники не понимают, что именно пара пытается сказать такими фото и видео, ведь на вопросы о своем семейном статусе они не отвечают. Самым откровенным намеком пока стала сторис Екатерины, в которой она прямо сказала об изменениях в личной жизни.

 

Скриншот со сторис: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру", — написала Кухар и показала новую прическу.

Напомним, Екатерина Кухар поделилась своими секретами хорошего настроения.

Также мы писали, что Екатерина Кухар рассмешила забавным видео.

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