Катерина Кухар розсмішила кумедним відео сімейних зборів на гастролі

Катерина Кухар із чоловіком Олександром Стояновим. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар показала, як готується до гастролей із чоловіком Олександром Стояновим. Пара має спільні вистави, з якими зараз виступає за кордоном.

Катерина Кухар поділилася подробицями зборів у своєму Instagram.

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На відео Катерина та Олександр пакують речі. Танцівниця, як справжня жінка, збирає дві великі валізи, а її чоловік бере лише стильну сумку, в яку складає лише кілька речей та ноутбук.

"Кожен раз, коли збираєшся на гастролі… А в кого теж так?" — прокоментувала відео Кухар.

Прихильники у соціальній мережі подякували за гарний настрій та підтвердили, що більшість з них має схожу ситуацію.

Катерина та Олександр познайомилися у 2006 році на репетиції "Лускунчика". За кілька місяців танцюристи вирушили на гастролі, після яких і зародилося їхнє кохання.

Пара довгий час не пов'язувала себе узами шлюбу, аргументуючи це тим, що штамп у паспорті — лише умовність. Але у 2018 році, після 10 років спільного життя, танцівники одружилися.

Нагадаємо, Катерина Кухар зізналася, чому відмовилась від посади міністра культури.

Раніше танцівниця Катерина Кухар стала обличчям модного бренду.