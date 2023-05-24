Катерина Лозовицька з Холостяка показала подарунок від коханого – публіка не оцінила

Переможниця шоу "Холостяк–12" Катерина Лозовицька у вишиванці на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CsYCXv8Is7p/

Молода українська модель та переможниця 12–го сезону романтичного реаліті–шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька показала нове фото. Дівчина показала, який подарунок їй зробив її новий коханий, та отримала безліч невдоволених слів на свою адресу від публіки.

Відповідні фотографії Катерина Лозовицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Після перемоги на шоу "Холостяк" дівчина мала недовгі стосунки з головним героєм Алексом Топольським. Згодом Катерина Лозовицька показала, хто "захопив" її серце після розставання з Топольським. Дівчина розповіла, що її новий коханий зробив побачення для неї за кордоном.

Цього разу Катерина показала нові фотографії, але вже з автомобілю її коханого, де вона із задоволеним обличчям тримає в руках бузок, який нарвав коханий.

"Якщо ваш чоловік ще не наламав для вас бузок, то навіщо це все", — написала українська модель Катерина Лозовицька.

Підписники, які побачили нову публікацію та фотографії переможниці романтичного шоу "Холостяк", одразу ж почали висловлювати свою думку про неї. Люди почали писати негативні коментарі під знімками Катерини Лозовицької.

"Ну все, Катя. Зараз заклюють. До армії не пішов, то ще й бузок ламає! Ви собі прокладаєте небезпечну доріжку", "Має бути чоловік , який в змозі КУПИТИ квіти, які призначені для цього. Дивне хизування квітами з дерев. #неламайтебузок", "Просто, такі пости наразі недоречні, нажаль, такі ж дівчата як ви Катя, втратили/втрачають своїх хлопців/чоловіків зараз.... ЦЕ ТРАГЕДІЯ... І Не треба про ЖИТТЯ ТРИВАЄ.. воно ТРИВАЄ , але герої таки вмирають.... НА ЖАЛЬ.... ", "Краще, якщо чоловік розуміє, що обламувати кущі – не те, що його прикрашає", – висловилися люди.

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька назвала причини розставання з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

Раніше ми розповідали про те, що колишній герой шоу "Холостяк" Алекс Топольський показав свою нову дівчину.

Також ми повідомляли про те, що герой "Холостяка–12" Алекс Топольський відреагував на відвертості переможниці шоу Катерини Лозовицької.