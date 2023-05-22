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Переможниця "Холостяк–12" вперше показала коханого: Топольский кусає лікті

22 травня 2023 11:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катерина Лозовицька вперше показала свого нового хлопця – Алексу Топольскому треба повчитися
Переможниця шоу "Холостяк–12" Катерина Лозовицька на шоу. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська модель та переможниця найромантичнішого проєкту "Холостяк–12" Катерина Лозовицька здивувала публіку новими знімками. Дівчина вперше показала свого нового коханого та розповіла про те, яке побачення він влаштував для неї в іншій країні.

Відповідні фотографії Катерина Лозовицька розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Після завершення 12–го сезону шоу "Холостяк" його переможниця, модель Катерина Лозовицька та головний герой Алекс Топольський мали стосунки досить недовго. Після розставання дівчина була сама довгий час, але цього разу вона вирішила вперше показати свого нового хлопця.

"Просто сказав, що в мене є 30 хвилин, щоб зібратись на побачення … Побачення в іншій країні. Немає нічого прекраснішого, ніж чоловік, який діє", – написала із захватом переможниця найромантичнішого шоу "Холостяк".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні користувачі вирішили не проходити повз та висловити свою думку стосовно нової публікації Катерини Лозовицької. Люди почали залишати багато коментарів під фотографіями дівчини, де вона вперше показала свого коханого.

"Ну так,логічно...хтось так діє,а хтось в окопах сидить...", "Дивно, якщо такі слова сказав хлопець з України…", "Діє, то добре) А діяти так, щоб москаля хоть одного застрелити. Оце дійсно показник)", "А я читаю коментарі, та думаю, напевно, люди вже скільки горя напилися через війну, що не можуть радіти чужому щастю", "Чому він не захищає Батьківщину?", – висловилися люди в коментарях під фотографіями Катерини Лозовицької.

Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що колишній герой шоу "Холостяк" Алекс Топольський показав свою нову дівчину.

Раніше ми розповідали про те, що герой шоу "Холостяк–12" Алекс Топольський розкритикував переможницю проєкту Катерину Лозовицьку.

Також ми повідомляли про те, що переможниця шоу "Холостяк–12" Катерина Лозовицька розповіла все про Алекса Топольського.

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