Екатерина Лозовицкая из Холостяка показала подарок от любимого – публика не оценила

Екатерина Лозовицкая не на шутку разозлила украинок: "Не то, что украшает"
Молодая украинская модель и победительница 12–го сезона романтического реалити–шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая показала новое фото. Девушка показала, какой подарок ей сделал ее новый любимый, и получила множество недовольных слов в свой адрес от публики.
Соответствующие фотографии Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.
После победы на шоу "Холостяк" у девушки были недолгие отношения с главным героем Алексом Топольским. Впоследствии Екатерина Лозовицкая показала, кто "захватил" ее сердце после расставания с Топольским. Девушка рассказала, что ее новый любимый сделал свидание для нее за границей.
На этот раз Екатерина показала новые фотографии, но уже с автомобиля ее любимого, где она с довольным лицом держит в руках сирень, которую ей нарвал ее любимый.
"Если ваш мужчина еще не наломал для вас сирень, то зачем это все", – написала украинская модель Екатерина Лозовицкая.
Подписчики, увидевшие новую публикацию и фотографии победительницы романтического шоу "Холостяк", сразу же начали высказывать свое мнение о ней. Люди начали писать негативные комментарии под снимками Екатерины Лозовицкой.
"Ну все, Катя. Сейчас заклюют. В армию не пошел, так еще и сирень ломает! Вы себе прокладываете опасную дорожку", "Должен быть мужчина, который в состоянии КУПИТЬ цветы, которые предназначены для этого. #неломайте сирень", "Просто, такие посты пока неуместны, к сожалению, такие же девушки как вы Катя, потеряли/теряют своих парней/мужчин сейчас.... ЭТО ТРАГЕДИЯ... И Не надо о ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... она идет, но герои таки умирают.... К СОЖАЛЕНИЮ.... ", "Лучше, если мужчина понимает, что обламывать кусты – не то, что его украшает", – высказались люди.
Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая назвала причины расставания с главным героем проекта Алексом Топольским.
Ранее мы рассказывали, что бывший герой шоу "Холостяк" Алекс Топольский показал свою новую девушку.
Также мы сообщали о том, что герой "Холостяка–12" Алекс Топольский отреагировал на откровенность победительницы шоу Екатерины Лозовицкой.