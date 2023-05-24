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Екатерина Лозовицкая не на шутку разозлила украинок: "Не то, что украшает"

24 мая 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Лозовицкая из Холостяка показала подарок от любимого – публика не оценила
Победительница шоу "Холостяк–12" Екатерина Лозовицкая в вышиванке на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CsYCXv8Is7p/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская модель и победительница 12–го сезона романтического реалити–шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая показала новое фото. Девушка показала, какой подарок ей сделал ее новый любимый, и получила множество недовольных слов в свой адрес от публики.

Соответствующие фотографии Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.

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После победы на шоу "Холостяк" у девушки были недолгие отношения с главным героем Алексом Топольским. Впоследствии Екатерина Лозовицкая показала, кто "захватил" ее сердце после расставания с Топольским. Девушка рассказала, что ее новый любимый сделал свидание для нее за границей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На этот раз Екатерина показала новые фотографии, но уже с автомобиля ее любимого, где она с довольным лицом держит в руках сирень, которую ей нарвал ее любимый.

"Если ваш мужчина еще не наломал для вас сирень, то зачем это все", – написала украинская модель Екатерина Лозовицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подписчики, увидевшие новую публикацию и фотографии победительницы романтического шоу "Холостяк", сразу же начали высказывать свое мнение о ней. Люди начали писать негативные комментарии под снимками Екатерины Лозовицкой.

"Ну все, Катя. Сейчас заклюют. В армию не пошел, так еще и сирень ломает! Вы себе прокладываете опасную дорожку", "Должен быть мужчина, который в состоянии КУПИТЬ цветы, которые предназначены для этого. #неломайте сирень", "Просто, такие посты пока неуместны, к сожалению, такие же девушки как вы Катя, потеряли/теряют своих парней/мужчин сейчас.... ЭТО ТРАГЕДИЯ... И Не надо о ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... она идет, но герои таки умирают.... К СОЖАЛЕНИЮ.... ", "Лучше, если мужчина понимает, что обламывать кусты – не то, что его украшает", – высказались люди.

Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая назвала причины расставания с главным героем проекта Алексом Топольским.

Ранее мы рассказывали, что бывший герой шоу "Холостяк" Алекс Топольский показал свою новую девушку.

Также мы сообщали о том, что герой "Холостяка–12" Алекс Топольский отреагировал на откровенность победительницы шоу Екатерины Лозовицкой.

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