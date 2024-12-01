Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями украсили елку

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с сыновьями. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с семьей уже готовится к празднованию Нового года. Вместе со своим мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и сыновьями, звезда уже украсила елку.

Семейными кадрами ведущая поделилась в Instagram.

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Осадчая и Горбунов с сыновьями украсили елку

Звездная семья не нарушает традицию вместе украшать дом к новогодним праздникам. В своем блоге телеведущая показала, как они в этом году нарядили елку.

Екатерина Осадчая вместе с сыном украшала елку. Фото: instagram.com/kosadcha

Вешать шарики на праздничное дерево Катерине помогал ее младший сын, трехлетний Даниил. Мальчику было очень интересно самостоятельно справиться со "сложной задачей".

Сыновья Екатерины Осадчей. Фото: instagram.com/kosadcha

Также досталась важная миссия — на лестнице повесить игрушки и гирлянду на макушку елки. Средний сын ведущей Иван помогал маме, а Горбунов зафиксировал забавный момент на камеру.

"Кто у нас верхушка елки?", — пошутил под фото шоумен.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном. Фото: instagram.com/kosadcha

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