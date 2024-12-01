Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями украсили елку

Екатерина Осадчая показала, как украшала елку с семьей
Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с семьей уже готовится к празднованию Нового года. Вместе со своим мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и сыновьями, звезда уже украсила елку.
Семейными кадрами ведущая поделилась в Instagram.
Осадчая и Горбунов с сыновьями украсили елку
Звездная семья не нарушает традицию вместе украшать дом к новогодним праздникам. В своем блоге телеведущая показала, как они в этом году нарядили елку.
Вешать шарики на праздничное дерево Катерине помогал ее младший сын, трехлетний Даниил. Мальчику было очень интересно самостоятельно справиться со "сложной задачей".
Также досталась важная миссия — на лестнице повесить игрушки и гирлянду на макушку елки. Средний сын ведущей Иван помогал маме, а Горбунов зафиксировал забавный момент на камеру.
"Кто у нас верхушка елки?", — пошутил под фото шоумен.
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