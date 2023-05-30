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Екатерина Осадчая прокомментировала сбитый "дрон Ани Лорак"

30 мая 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Екатерина Осадчая прокомментировала сбитый "дрон Ани Лорак"
Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня утром российскую столицу атаковали десятки беспилотников, трое из которых попали в многоэтажки. На одном из сбитых дронов имя певицы Ани Лорак, по мнению ведущей Екатерины Осадчей, не случайно.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

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Если это не фейк, то это смешно

Ведущая призвала внимательно относиться к информации и делать собственные выводы. Осадчая подчеркнула, что война идет не только в горячих точках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Фонд мести Ани Лорак, если это не фото-фейк, то это смешно, но новая война это и информационные баталии. Варианты зачем и кому это нужно

- "улучшить" жизнь предательнице на чужбине

- отбелить предательницу в глазах украинцев, кто-то да поведется

Свои личные выводы об украинских артистах предателях все сделать должны были давно, но как показывает практика можно и в ситуации предательства переобуваться и убеждать людей в обратном. Поэтому — будьте бдительны в потреблении информации. Бережем себя, близких, верим в ВСУ и ПВО", — призвала ведущая.

Большинство беспилотников пролетели над элитными жилыми районами Барвиха и Рублевка.

Местные состоятельные знаменитости, среди которых была и блоггерша-оппозиционерка Ксения Собчак, не могли опомниться от страха.

Напомним, минувшей ночью Россия снова атаковала Киев иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Украинские знаменитости, как и рядовые украинцы, отправились в безопасные места и бомбоубежища. Например, певица Оля Полякова призналась, что именно накануне в Киев вернулись ее дети. Но эту ночь девочки были вынуждены провести в подвале.

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