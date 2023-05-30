Оля Полякова розповіла, чи буде у майбутньому співати російською
Співачка Оля Полякова до повномасштабного вторгнення Росії мала чимало російськомовних пісень у своєму репертуарі. Але війна змусила зірку змінити погляді на свою творчість.
Про це вона розповіла в інтерв’ю в ефірі радіо "Львівська хвиля".
Переклала чотири пісні з російської
Співачка Оля Полякова переклала з російської чотири свої пісні з попереднього репертуару. Все решта – нові україномовні композиції. Зараз у співачки всеукраїнський тур з абсолютно новими піснями.
Знаменитість зізнається, що їй подобається співати саме українською, бо її голос звучить набагато краще.
"Ми, як ніколи, захотіли стати українцями. І я не виняток, я не використовую більше російську. Мало того, я можу заявити абсолютно точно, що я більше ніколи в житті не буду співати російською мовою. Що таке зараз концертна програма Олі Полякової? Це маніфест сильної жінки", — зазначила співачка.
Минулу ніч Оля Полякова, як і більшість українців провела під звуки повітряної тривоги. У своєму Instagram артистка поділилася, що її діти повернулися до Києва, але мусили спати у підвалі.
Раніше старша донька співачки Олі Полякової, яка Марія, живе та навчається у Великій Британії вирішила зробити своє перше тату.
Нагадаємо, співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.