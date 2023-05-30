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Знаменитості відреагували на атаку окупантів на Київ вночі 30 травня

30 травня 2023 10:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знаменитості відреагували на атаку окупантів на Київ вночі 30 травня
Наслідки нічної атаки окупантів на Київ 30 травня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вночі вівторка, 30 травня, окупанти завдали черговий удар по Києву іранськими дронами типу Shahed. Вибухи пролунали у декількох районах міста. На жаль, є загиблі та постраждалі. У своїх соцмережах українські зірки відреагували на чергову терористичну атаку росіян.

Новини.LIVE зібрали коментарі знаменитостей в Instagram.

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Наталія Могилевська 

Співачка Наталія Могилевська дякує силам ППО. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Леся Нікітюк

Шоувумен Леся Нікітюк відреагувала на атаку на Київ. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Макс Барських

Реакція співака Макса Барських на атаку на Київ. Скриншот: Instagram/max_barskih 

Маша Єфросиніна

Поради від шоувумен Маші Єфросиніної. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Alekseev

Співак Микита Алєксєєв відреагував на черговий терор окупантів. Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Анна Добриднєва

Співачка Анна Добриднєва підтримує киян та гостей столиці. Скриншот: Instagram/anna_dobrydneva

Катерина Репяхова

Емоції блогерки та дружини Віктора Павліка, Катерини Репяхової. Скриншот: Instagram/repyahovakate

Андрій Бєдняков

Шоумен Андрій Бєдняков показує середній палець. Скриншот: Instagram/biedniakov

Нагадаємо, раніше ми писали про емоційний стан співачки Наді Дорофєєвої під час обстрілів. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. 

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