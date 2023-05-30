Знаменитості відреагували на атаку окупантів на Київ вночі 30 травня
30 травня 2023 10:27
Наслідки нічної атаки окупантів на Київ 30 травня. Фото: Reuters
Вночі вівторка, 30 травня, окупанти завдали черговий удар по Києву іранськими дронами типу Shahed. Вибухи пролунали у декількох районах міста. На жаль, є загиблі та постраждалі. У своїх соцмережах українські зірки відреагували на чергову терористичну атаку росіян.
Новини.LIVE зібрали коментарі знаменитостей в Instagram.
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Нагадаємо, раніше ми писали про емоційний стан співачки Наді Дорофєєвої під час обстрілів. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО.