Кейт Міддлтон може повернутися до королівської роботи — деталі

Кейт Міддлтон може повернутися до королівських обов'язків — умова
Герцогиня Уельська Кейт Міддлтон хворіє на онкологію і продовжує лікування. Цьогоріч вона лише кілька разів з'являлась на заходах, однак планує невдовзі повернутися до повноцінної роботи.
Про це пише Mirror.
Кейт Міддлтон хоче повернутись до королівських обов'язків
На початку 2024 року майбутня королева Великої Британії відмовилася від своїх публічних обов’язків через виявлену онкологію.
Після завершення хімієтерапії у вересні Кейт Міддлтон заявила, що краще себе почуває і з'явилась на кількох заходів. Останній — це щорічний концерт різдвяних пісень, який герцогиня сама і організувала. Завітала на нього разом з принцем Вільямом.
"Хоч я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день так, як він прийде", — коментувала свій стан Міддлтон.
Надалі монарша прагне взяти на себе більше королівських обов'язків, однак лише "коли буде готова і її лікарі дадуть добро". Рішення про публічні виходи Кейт у 2025 році будуть прийняті відповідно до медичних рекомендацій.
Нагадаємо, як минув різдвяний концерт, який організувала Кейт Міддлтон. Також герцогиня знялась для відомого глянцю в передноворічній фотосесії.
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