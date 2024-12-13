Кейт Міддлтон може повернутися до королівської роботи — деталі

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Герцогиня Уельська Кейт Міддлтон хворіє на онкологію і продовжує лікування. Цьогоріч вона лише кілька разів з'являлась на заходах, однак планує невдовзі повернутися до повноцінної роботи.

Про це пише Mirror.

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Кейт Міддлтон хоче повернутись до королівських обов'язків

На початку 2024 року майбутня королева Великої Британії відмовилася від своїх публічних обов’язків через виявлену онкологію.

Після завершення хімієтерапії у вересні Кейт Міддлтон заявила, що краще себе почуває і з'явилась на кількох заходів. Останній — це щорічний концерт різдвяних пісень, який герцогиня сама і організувала. Завітала на нього разом з принцем Вільямом.

"Хоч я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день так, як він прийде", — коментувала свій стан Міддлтон.

Принцеса Уельська з очільниками Вестмінстерського абатства. Фото: Reuters

Надалі монарша прагне взяти на себе більше королівських обов'язків, однак лише "коли буде готова і її лікарі дадуть добро". Рішення про публічні виходи Кейт у 2025 році будуть прийняті відповідно до медичних рекомендацій.

Нагадаємо, як минув різдвяний концерт, який організувала Кейт Міддлтон. Також герцогиня знялась для відомого глянцю в передноворічній фотосесії.