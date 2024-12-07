Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми відвідала особливий різдвяний концерт — фото

Принцеса Уельська з очільниками Вестмінстерського абатства. Фото: Reuters

Принцеса Уельська разом з родиною відвідала традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Для Кейт Міддлтон, яка цього року лікувала онкологію, це стало другим світським виходом за цей тиждень.

Про це повідомляє видання Hello.

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Кейт Міддлтон відвідала різдвяний концерт

Для публічної появи 42-річна Кейт обрала святкове червоне пальто з чорним оверсайз бантом від Сари Бертон для Alexander McQueen. Біля Вестмінстерського абатства (Лондон, Велика Британія) принцесу Уельську зустрів преподобний доктор Девід Гойл, декан Вестмінстера.

Чоловік Кейт Міддлтон, принц Вільям (перший в черзі на престол), прибув разом з трьома їхніми дітьми: принцами Джорджем і Луї та принцесою Шарлоттою. В усіх членів королівської родини були червоні елементи в образах.

Принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

Концерт у Вестмінстерському абатстві на початку грудня під назвою "Разом на Різдво" відвідало чимало підданих Сполученого Королівства. З багатьма з них Кейт Міддлтон спілкувалася особисто та обіймалась.

Кейт Міддлтон на різдвяному концерті. Фото: Reuters

Принцеса Уельська з гостями концерту. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон на концерті "Разом на Різдво". Фото: Reuters

Величне абатство було прикрашене деревами та листям з Віндзорського великого парку, подарованих королем Чарльзом III, і прикрашене мерехтливими вогнями та екологічними орнаментами, натхненними природою.

Кожен гість отримав орден за службу зі зворушливою ілюстрацією Чарлі Маккесі на обкладинці, на якій зображено групу людей, що обіймають одне одного. Принцеса Уельська поступово повертається до виконання королівських обов’язків після лікування від раку. Щодо Чарльза III, то він все ще перебуває під наглядом онкологів.

Цьогорічна служба мала на меті дати можливість роздумів про важливість близьких, особливо у важкі часи. Які саме за останній рік пережили Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхня родина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.