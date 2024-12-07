Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон з родиною відвідала різдвяний концерт — фото arrow

Кейт Міддлтон з родиною відвідала різдвяний концерт — фото

7 грудня 2024 07:00
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми відвідала особливий різдвяний концерт — фото
Принцеса Уельська з очільниками Вестмінстерського абатства. Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Принцеса Уельська разом з родиною відвідала традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Для Кейт Міддлтон, яка цього року лікувала онкологію, це стало другим світським виходом за цей тиждень.

Про це повідомляє видання Hello.

Читайте також:

Кейт Міддлтон відвідала різдвяний концерт

Для публічної появи 42-річна Кейт обрала святкове червоне пальто з чорним оверсайз бантом від Сари Бертон для Alexander McQueen. Біля Вестмінстерського абатства (Лондон, Велика Британія) принцесу Уельську зустрів преподобний доктор Девід Гойл, декан Вестмінстера. 

Чоловік Кейт Міддлтон, принц Вільям (перший в черзі на престол), прибув разом з трьома їхніми дітьми: принцами Джорджем і Луї та принцесою Шарлоттою. В усіх членів королівської родини були червоні елементи в образах.

Принц Вільям з дітьми
Принц Вільям з дітьми. Фото: Reuters

Концерт у Вестмінстерському абатстві на початку грудня під назвою "Разом на Різдво" відвідало чимало підданих Сполученого Королівства. З багатьма з них Кейт Міддлтон спілкувалася особисто та обіймалась.

Кейт Міддлтон на різдвянному концерті
Кейт Міддлтон на різдвяному концерті. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з гостями концерту
Принцеса Уельська з гостями концерту. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон в Лондоні
Кейт Міддлтон на концерті "Разом на Різдво". Фото: Reuters

Величне абатство було прикрашене деревами та листям з Віндзорського великого парку, подарованих королем Чарльзом III, і прикрашене мерехтливими вогнями та екологічними орнаментами, натхненними природою.

Кожен гість отримав орден за службу зі зворушливою ілюстрацією Чарлі Маккесі на обкладинці, на якій зображено групу людей, що обіймають одне одного. Принцеса Уельська поступово повертається до виконання королівських обов’язків після лікування від раку. Щодо Чарльза III, то він все ще перебуває під наглядом онкологів.

Цьогорічна служба мала на меті дати можливість роздумів про важливість близьких, особливо у важкі часи. Які саме за останній рік пережили Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхня родина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.

Кейт Міддлтон принц Вільям Різдво королівська родина Велика Британія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:32 Сльозогінний газ та піротехніка — головне з Грузії за цю ніч

07:29 США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден

07:21 Двоє чоловіків переправляли ухилянта до Польщі — як покарав суд

07:15 Президент Південної Кореї попросив вибачення у громадян

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

07:32 Сльозогінний газ та піротехніка — головне з Грузії за цю ніч

07:29 США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден

07:21 Двоє чоловіків переправляли ухилянта до Польщі — як покарав суд

07:15 Президент Південної Кореї попросив вибачення у громадян

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят