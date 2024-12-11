Кейт Міддлтон з'явилась на обкладинці People

Кейт Міддлтон прикрасила різдвяний випуск популярного глянцю
Кейт Міддлтон з'явилась на обкладинці різдвяного випуску видання People. Випуск присвячений поверненню принцеси Уельської до публічних справ після завершення хімієтерапії.
Про це пише People.
Кейт Міддлтон на обкладинці People
Кейт прикрасила обкладинку глянцю у святковому пальто від Alexander McQueen кольору бордо і доповнила його своєю фірмовою зачіскою.
6 грудня принцеса Уельська відвідала разом з родиною традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Це був її найбільший публічний вихід у світ з моменту завершення хімієтерапії у вересні після виснажливого року, пов'язаного з боротьбою із онкологією.
Кейт Міддлтон йшла до вівтаря разом з чоловіком та дітьми перед натовпом у 1600 гостей.
"Я знаю, як важко зробити щось подібне, виставити себе напоказ, коли ти, можливо, не відчуваєш себе на всі 100 відсотків", — розповів Дженні Пауелл, громадський працівник з Абергавенні, який був серед гостей.
Поки Кейт продовжує одужувати, вона стикається з відповідальністю, яка її очікує як майбутню королеву. Крім того, 77-річна королева Камілла нещодавно була змушена відмовитися від кількох королівських заходів, оскільки вона боролася з пневмонією.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.
Читайте Новини.LIVE!