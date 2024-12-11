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Кейт Міддлтон прикрасила різдвяний випуск популярного глянцю

11 грудня 2024 16:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Кейт Міддлтон з'явилась на обкладинці People
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Кейт Міддлтон з'явилась на обкладинці різдвяного випуску видання People. Випуск присвячений поверненню принцеси Уельської до публічних справ після завершення хімієтерапії.

Про це пише People.

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Кейт Міддлтон на обкладинці People

Кейт прикрасила обкладинку глянцю у святковому пальто від Alexander McQueen кольору бордо і доповнила його своєю фірмовою зачіскою.

6 грудня принцеса Уельська відвідала разом з родиною традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Це був її найбільший публічний вихід у світ з моменту завершення хімієтерапії у вересні після виснажливого року, пов'язаного з боротьбою із онкологією.

Кейт Міддлтон йшла до вівтаря разом з чоловіком та дітьми перед натовпом у 1600 гостей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я знаю, як важко зробити щось подібне, виставити себе напоказ, коли ти, можливо, не відчуваєш себе на всі 100 відсотків", — розповів Дженні Пауелл, громадський працівник з Абергавенні, який був серед гостей.

Поки Кейт продовжує одужувати, вона стикається з відповідальністю, яка її очікує як майбутню королеву. Крім того, 77-річна королева Камілла нещодавно була змушена відмовитися від кількох королівських заходів, оскільки вона боролася з пневмонією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.

Кейт Міддлтон принц Вільям Різдво королівська родина глянець

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