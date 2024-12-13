Кейт Миддлтон может вернуться к королевской работе.

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон болеет онкологией и продолжает лечение. В этом году она несколько раз появлялась на мероприятиях, однако планирует вскоре вернуться к полноценной работе.

Об этом пишет Mirror.

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В начале 2024 года будущая королева Великобритании отказалась от своих публичных обязанностей из-за выявленной онкологии.

После завершения химиотерапии в сентябре Кейт Миддлтон заявила, что лучше себя чувствует и появилась на нескольких мероприятиях. Последнее — это ежегодный концерт рождественских песен, который герцогиня сама и организовала. Посетила его вместе с принцем Уильямом.

"Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должен продолжать воспринимать каждый день так, как он придет", — комментировала свое состояние Миддлтон.

Принцесса Уэльская с руководителями Вестминстерского аббатства. Фото: Reuters

В дальнейшем принцесса стремится взять на себя больше королевских обязанностей, однако лишь "когда будет готова и ее врачи дадут добро". Решения о публичных выходах Кейт в 2025 году будут приняты в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Напомним, как прошел рождественский концерт, организованный Кейт Миддлтон. Также герцогиня снялась для известного глянца в предновогодней фотосессии.