Кейт Міддлтон здивувала гарними новинами про свою онкологію — деталі

Кейт Міддлтон повідомила чудові новини про стан здоров'я
Кейт Міддлтон розповіла деталі свого стану після завершення лікування від онкології. Вона протягом минулого року старалась побороти страшний недуг.
Новину вона повідомила в Instagram.
Кейт Міддлтон перебуває в ремісії
Принцеса Уельська оголосила радісну новину, що перебуває в ремісії. Вона навідалась до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування.
"Я хотіла скористатися можливістю, щоб подякувати The Royal Marsden за те, що вони так добре піклувалися про мене протягом минулого року", — написала Кейт Міддлтон.
Також вона сказала, що "не могла вимагати більшого" від медичного персоналу, який надавав "винятковий догляд і поради" під час її перебування тут.
"Це велике полегшення, що я зараз перебуваю в ремісії, і я залишаюся зосередженою на одужанні. Як знає кожен, хто отримував діагноз рак, потрібен час, щоб адаптуватись до нової норми. Проте я з нетерпінням чекаю на наступний рік. Є на що чекати. Дякую всім за постійну підтримку", — додала принцеса.
Міддлтон оголосила, що вона взяла на себе роль спільного патрона The Royal Marsden. До ініціативи також долучився і принц Вільям.
Нагадаємо, як принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з днем народження. Також майбутній монарх зізнався, який найгірший подарунок отримувала його дружина на Різдво.
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