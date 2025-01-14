Кейт Міддлтон здивувала гарними новинами про свою онкологію — деталі

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон розповіла деталі свого стану після завершення лікування від онкології. Вона протягом минулого року старалась побороти страшний недуг.

Новину вона повідомила в Instagram.

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Кейт Міддлтон перебуває в ремісії

Принцеса Уельська оголосила радісну новину, що перебуває в ремісії. Вона навідалась до Королівської лікарні Марсден у Лондоні, де вона проходила лікування.

"Я хотіла скористатися можливістю, щоб подякувати The Royal Marsden за те, що вони так добре піклувалися про мене протягом минулого року", — написала Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон у лікарні. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Також вона сказала, що "не могла вимагати більшого" від медичного персоналу, який надавав "винятковий догляд і поради" під час її перебування тут.

"Це велике полегшення, що я зараз перебуваю в ремісії, і я залишаюся зосередженою на одужанні. Як знає кожен, хто отримував діагноз рак, потрібен час, щоб адаптуватись до нової норми. Проте я з нетерпінням чекаю на наступний рік. Є на що чекати. Дякую всім за постійну підтримку", — додала принцеса.

Міддлтон оголосила, що вона взяла на себе роль спільного патрона The Royal Marsden. До ініціативи також долучився і принц Вільям.

Нагадаємо, як принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з днем народження. Також майбутній монарх зізнався, який найгірший подарунок отримувала його дружина на Різдво.