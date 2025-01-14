Кейт Миддлтон удивила хорошими новостями о своей онкологии — детали

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон рассказала детали своего состояния после завершения лечения от онкологии. Она в течение прошлого года старалась побороть страшный недуг.

Новость она сообщила в Instagram.

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Кейт Миддлтон находится в ремиссии

Принцесса Уэльская объявила радостную новость, что находится в ремиссии. Она наведалась в Королевскую больницу The Royal Marsden в Лондоне, где она проходила лечение.

"Я хотела воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить The Royal Marsden за то, что они так хорошо заботились обо мне в течение прошлого года", — написала Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон в больнице. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Также она сказала, что "не могла требовать большего" от медицинского персонала, который оказывал "исключительный уход и советы" во время ее пребывания здесь.

"Это большое облегчение, что я сейчас нахожусь в ремиссии, и я остаюсь сосредоточенной на выздоровлении. Как знает каждый, кто получал диагноз рак, требуется время, чтобы адаптироваться к новой норме. Однако я с нетерпением жду следующего года. Есть чего ждать. Спасибо всем за постоянную поддержку", — добавила принцесса.

Миддлтон объявила, что она взяла на себя роль совместного патрона The Royal Marsden. К инициативе также присоединился и принц Уильям.

Напомним, как принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с днем рождения. Также будущий монарх признался, какой худший подарок получала его жена на Рождество