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Кейт Міддлтон отримала жахливий подарунок на минуле Різдво

29 грудня 2024 13:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Кейт Міддлтон шокував подарунок від принца Вільяма — деталі
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Принц Вільям подарував Кейт Міддлтон досить незвичайний подарунок на початку стосунків. І він не дуже сподобався обраниці майбутнього монарха.

Про це пише Mirror.

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Незручна ситуація сталась на початку їхніх стосунків. Приблизно у 2000 році.

"Одного разу я подарував дружині бінокль. Вона ніколи не дозволяла мені про це забути. Це не пройшло добре. Чесно кажучи, я поняття не маю, чому я купив їй бінокль, тоді це здавалося гарною ідеєю", — розповів принц Уельський.

Принц Вільям
Принц Уельський. Фото: Reuters

Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися у 2001 році і закохалися, коли були студентами університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Цьогорічне святкування ж минуло вдало. Родина традиційно провела Різдво у маєтку Сандрінгем у Норфолку, Англія. На свято зібралось 45 гостей і подія була досить "галаслива" після важкого року для їхньої родини.

Нагадаємо, яку різдвяну листівку Кейт Міддлтон та принц Вільям представили цьогоріч. Також принцеса Уельська може повернутися до своїх королівських обов'язків за однієї умови.

Кейт Міддлтон подарунки принц Вільям Різдво королівська родина Велика Британія

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