Кейт Миддлтон появилась на обложке People

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон появилась на обложке рождественского выпуска издания People. Выпуск посвящен возвращению принцессы Уэльской к публичным делам после завершения химиотерапии.

Об этом пишет People.

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Кейт Миддлтон на обложке People

Кейт украсила глянцевую обложку в праздничном пальто от Alexander McQueen цвета бордо и дополнила его своей фирменной прической.

6 декабря принцесса Уэльская посетила вместе с семьей традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Это был ее самый публичный выход в свет с момента завершения химиотерапии в сентябре после изнурительного года, связанного с борьбой с онкологией.

Кейт Миддлтон шла к алтарю вместе с мужем и детьми перед толпой в 1600 гостей.

"Я знаю, как трудно сделать что-то подобное, выставить себя напоказ, когда ты, возможно, не чувствуешь себя на все 100 процентов", — рассказал Дженни Пауэлл, общественный работник из Абергавенни, находившийся среди гостей.

Пока Кейт продолжает поправляться, она сталкивается с ответственностью, ожидающей ее как будущую королеву. Кроме того, 77-летняя королева Камилла недавно была вынуждена отказаться от нескольких королевских мероприятий, поскольку она боролась с пневмонией.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали эмира Катара с его женой в своей частной резиденции. Также мы рассказывали, что королева Камилла на фоне болезни рассказала о своем состоянии здоровья.