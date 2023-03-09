Кейт Міддлтон приміряла військову форму: куди вирушила в ній принцеса під снігопадом
В той час як принц Гаррі та Меган Маркл пакують речі у своєму котеджу Фрогмор на території Віндзорського замку, їхні родичі продовжують виконувати королівські обов’язки. Так, наприклад, принцеса Уельська відвідала вчення солдатів ірландської гвардії у графстві Вілтшир.
Про це Кейт Міддлтон повідомила у своїх соцмережах.
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Для цього візиту дружина спадкоємця престолу, принца Вільяма, одягла камуфляжну армійську куртку, джинси скінни оливкового кольору та зелену в'язану шапку, а також черевики Berghaus Supalite II GTX вартістю 145 доларів (5400 грн).
Під час навчань солдати спочатку патрулювали місцевість, а потім, згідно з легендою, потрапили під обстріл ворога і мали допомогти пораненим товаришам. Кейт Міддлтон також надала першу допомогу "пораненому" в гомілку солдатові, евакуйованому з "поля бою".
Відзначимо, що раніше Кейт Міддлтон стала почесним полковником ірландської гвардії, замінивши на цій посаді свого чоловіка. Це перше призначення Мідлтон в ірландській гвардії.
Також ми розповідали про те, яке прізвисько в школі отримала єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта. А ще Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі.
Фото: Reuters