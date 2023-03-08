Принц Гаррі та Меган Маркл похрестили доньку: чи запрошували членів королівської родини

Принц Гаррі та Меган Маркл похрестили доньку Лілібет

Молодший син Чарльза III принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл похрестили свою молодшу дитину. Церемонія хрещення маленької Лілібет Маунбеттен-Віндзор, якій в червні виповниться два роки, відбулася у передмісті Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Про це повідомляє видання People.

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Прессекретар герцога та герцогині Сассекських підтвердив численні чутки про хрещення дівчинки.

"Принцеса Лілібет Діана була охрещена в п’ятницю, 3 березня, архієпископом Лос-Анджелесу, преподобним Джоном Тейлором", — заявив він.

Втім, жодних фото та відео ані зіркова пара, а ні їхні представники не надали. Гаррі та Меган вирішили провести невелику та інтимну церемонію прямо у себе в маєтку в елітному містечку Монтесіто.

Герцоги Сассекські надсилали запрошення Чарльзу III, королеві-консорту Каміллі, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон. Про відповіді членів королівської родини не повідомляється. Втім, їхня відсутність на церемонії говорить сама за себе.

Інсайдер видання повідомив, що на церемонії були від 20-30 гостей, включаючи матір Меган, Дорію Рагланд. Хрещеним батьком маленької Лілібет став американський шоумен Тайлер Перрі. Ім’я хрещеної матері невідоме.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III таки хоче бачити Гаррі та Меган Маркл на коронації після скандалу: він виселив герцогів Сассекських з їхнього котеджу Фрогмор на території Віндзорського замку.