Кейт Миддлтон примерила военную форму: куда отправилась в ней принцесса под снегопадом

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

В то время как принц Гарри и Меган Маркл упаковывают вещи в своем коттедже Фрогмор на территории Виндзорского замка, их родственники продолжают исполнять королевские обязанности. Так, например, принцесса Уэльская посетила учение солдат ирландской гвардии в графстве Уилтшир.

Об этом Кейт Миддлтон сообщила в своих соцсетях.

Детали

Для этого визита жена наследника престола, принца Уильяма, надела камуфляжную армейскую куртку, джинсы скинны оливкового цвета и вязаную зеленую шапку, а также ботинки Berghaus Supalite II GTX стоимостью 145 долларов (5400 грн).

Во время учений солдаты сначала патрулировали местность, а затем, по легенде, попали под обстрел врага и должны были помочь раненым товарищам. Кейт Миддлтон также оказала первую помощь" раненому" в голень солдату, эвакуированному с "поля боя".

Отметим, что ранее Кейт Миддлтон стала почётным полковником ирландской гвардии, заменив на этом посту своего мужа. Это первое предназначение Миддлтон в ирландской гвардии.

Также мы рассказывали о том, какое прозвище в школе получила единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта. А еще Кейт Миддлтон потролила психологическое состояние принца Гарри.

Фото: Reuters