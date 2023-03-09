Кейт Миддлтон примерила военную форму: куда отправилась в ней принцесса под снегопадом
В то время как принц Гарри и Меган Маркл упаковывают вещи в своем коттедже Фрогмор на территории Виндзорского замка, их родственники продолжают исполнять королевские обязанности. Так, например, принцесса Уэльская посетила учение солдат ирландской гвардии в графстве Уилтшир.
Об этом Кейт Миддлтон сообщила в своих соцсетях.
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Детали
Для этого визита жена наследника престола, принца Уильяма, надела камуфляжную армейскую куртку, джинсы скинны оливкового цвета и вязаную зеленую шапку, а также ботинки Berghaus Supalite II GTX стоимостью 145 долларов (5400 грн).
Во время учений солдаты сначала патрулировали местность, а затем, по легенде, попали под обстрел врага и должны были помочь раненым товарищам. Кейт Миддлтон также оказала первую помощь" раненому" в голень солдату, эвакуированному с "поля боя".
Отметим, что ранее Кейт Миддлтон стала почётным полковником ирландской гвардии, заменив на этом посту своего мужа. Это первое предназначение Миддлтон в ирландской гвардии.
Также мы рассказывали о том, какое прозвище в школе получила единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта. А еще Кейт Миддлтон потролила психологическое состояние принца Гарри.
Фото: Reuters