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Кейт Міддлтон та принц Вільям представили різдвяну листівку

19 грудня 2024 19:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Принц Вільям і Кейт Міддлтон представили своє традиційне різдвяне вітання
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Принц Вільям і Кейт Міддлтон обрали зворушливе фото для своєї різдвяної листівки 2024 року. Світлина має особливе значення для родини.

Листівка була опублікована на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram.

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Принц і принцеса Уельські поділилися святковою листівкою із фото, яке було зроблено в Норфолку (Англія), Саме в цьому місті Кейт Міддлтон записувала відео про те, що одужала від онкології у вересні 2024 року.

На знімку Принц Вільям і Кейт Міддлтон обіймаються разом зі своїми трьома дітьми — 6-річним принцом Луї, 9-річною принцесою Шарлоттою та 11-річним принцом Джорджем.

Цього року принц Вільям і Кейт Міддлтон планують приєднатися на Різдво до решти членів королівської родини. За словами інсайдерів, на Святвечір вже запросили 45 гостей.

Ми писали, що Дональд Трамп після візиту до Франції розсекретив деталі розмови з принцом Вільямом.

Також стало відомо, чому сестра майбутнього короля проігнорувала різдвяний концерт Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон традиції принц Вільям Різдво королівська родина

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