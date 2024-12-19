Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили свое традиционное рождественское поздравление

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественскую открытку
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательное фото для своей рождественской открытки в 2024 году. Кадр имеет особое значение для семьи.
Открытка была опубликована на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравляют с грядущими праздниками
Принц и принцесса Уэльские поделились праздничной открыткой из фото, сделанной в Норфолке (Англия). Именно в этом городе Кейт Миддлтон записывала видео о том, что поборола онкологию в сентябре 2024 года.
На снимке Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнимаются вместе со своими тремя детьми — 6-летним принцем Луи, 9-летней принцессой Шарлоттой и 11-летним принцем Джорджем.
В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют присоединиться на Рождество к остальным членам королевской семьи. По словам инсайдеров, на Сочельник уже пригласили 45 гостей.
Мы писали, что Дональд Трамп после визита во Францию рассекретил детали разговора с принцем Уильямом.
Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.
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