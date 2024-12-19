Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили свое традиционное рождественское поздравление

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательное фото для своей рождественской открытки в 2024 году. Кадр имеет особое значение для семьи.

Открытка была опубликована на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

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Принц и принцесса Уэльские поделились праздничной открыткой из фото, сделанной в Норфолке (Англия). Именно в этом городе Кейт Миддлтон записывала видео о том, что поборола онкологию в сентябре 2024 года.

На снимке Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнимаются вместе со своими тремя детьми — 6-летним принцем Луи, 9-летней принцессой Шарлоттой и 11-летним принцем Джорджем.

В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют присоединиться на Рождество к остальным членам королевской семьи. По словам инсайдеров, на Сочельник уже пригласили 45 гостей.

Мы писали, что Дональд Трамп после визита во Францию рассекретил детали разговора с принцем Уильямом.

Также стало известно, почему сестра будущего короля проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон.