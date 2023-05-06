Чарльз III та Камілла вирушили в кареті до Вестмінстерського абатства
6 травня 2023 12:48
Чарльз III та Камілла на власній коронації. Фото: REUTERS
Почалась урочиста коронація Чарльза III та Камілли у Лондоні (Велика Британія). Вони вже вирушили з Букінгемьского палацу до Вестмінстерського абатства в кареті Diamond Jubilee State Coach, яка має кондиціонер і амортизатори.
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Нагадаємо, раніше ми писали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації. Також ми розповідали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.