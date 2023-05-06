Кейт Миддлтон в платье от кутюр и серьгах принцессы Дианы на коронации: фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

В Лондоне (Великобритания) завершилась торжественная церемония коронации Чарльза III, который официально стал королем Соединенного Королевства. Она прошла в Вестминстерском аббатстве. Торжество посетили тысячи гостей, среди которых были и члены королевской семьи. Настоящий фурор произвела принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон.

Новини.LIVE расскажет подробнее о ее образе на коронации Чарльза III и Камиллы.

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Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская прибыла на церемонию вместе с семьей, принцем Уильямом и двумя старшими детьми. Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье цвета слоновой кости от британского дома высокой моды Alexander McQueen, украшенное вышивкой с цветочными мотивами.

Розы, чертополохи, нарцисс и трилистник символизируют четыре нации Соединенного Королевства (Англию, Уэльс, Ирландию и Шотландию).

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Тиаре Кейт предпочла головной убор из серебра Jess Collett x Alexander McQueen с кристаллами. В знак уважения к своей покойной свекрови, 41-летняя Миддлтон надела жемчужные серьги принцессы Дианы.

Кейт также отдала дань покойной королеве, надев ожерелье, подаренное Георгом VI Елизавете II. Кстати, принцесса Шарлотта тоже была одета в платье Alexander McQueen.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Шарлотта на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей на коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри в олиночестве появился на коронации Чарльза III.

Также мы рассказывали, как Чарльз III и Камилла отправились в карете в Вестминстерское аббатство.