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Кейт Міддлтон вразила відмінною фізичною формою у компанії регбістів

9 червня 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон вразила відмінною фізичною формою у компанії регбістів
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час чергового публічного заходу змінила підбори на кросівки. Дружина принца Вільяма зіграла у регбі з місцевою командою Мейденхед.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська обрала для виходу футболку англійської команди з регбі, джогери марки Sweaty Betty за 118 фунтів стерлінгів та штани від Lululemon, доповнила образ прикрасами Orelia.

Під час заходу Кейт поділилася з гравцями подробицями виховання власних дітей. За словами принцеси, вона використовує вільний час для занять спортом, навіть якщо це просто стрибки на трампліні разом з дітьми.

 

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Вона сказала, що регулярно грає у регбі з дітьми у саду, займається іншим видами спорту. Її донька донька успадкувала її пристрасть до спорту", — поділився один з учасників заходу подробицями бесіди з Кейт Міддлтон.

Прицеса Уельска часто бере участь у різних активностях, раніше вона продемонструвала свою майстерність у грі у хокей.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон нещодавно зустрілась з британськими школярами. Діти мимохіть попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.

Раніше принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

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