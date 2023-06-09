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Кейт Миддлтон поразила отличной физической формой в компании регбистов

9 июня 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Миддлтон поразила отличной физической формой в компании регбистов
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время очередного публичного мероприятия сменила каблуки на кроссовки. Жена принца Уильяма сыграла в регби с местной командой Мэйденхед.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская выбрала для выхода футболку английской команды по регби, джогеры марки Sweaty Betty за 118 фунтов стерлингов и брюки от Lululemon, дополнила образ украшениями Orelia.

Во время мероприятия Кейт поделилась с игроками подробностями воспитания собственных детей. По словам принцессы, она использует свободное время для занятий спортом, даже если это просто прыжки на трамплине вместе с детьми.

 

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Она сказала, что регулярно играет в регби с детьми в саду, занимается другими видами спорта. Ее дочь унаследовала ее страсть к спорту", — поделился один из участников мероприятия подробностями беседы с Кейт Миддлтон.

Прицеса Уэльска часто участвует в разных активностях, раньше она продемонстрировала свое мастерство в игре в хоккей.

Напомним, Кейт Миддлтон недавно встретилась с британскими школьниками. Дети невольно попросили супругу принца Уильяма нарушить протокол.

Ранее принцесса Уэльская присоединилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз зрителям. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

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