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Кейт Міддлтон у демократичному вбранні навідалась до молодих матусь

6 червня 2023 18:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон у бюджетному вбранні навідалась до молодих матусь
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон знає все про доречність. Нещодавно вона вражала дизайнерськими сукнями на весіллі сина короля Йорданії, а тепер вирушила на зустріч з молодими мамами у костюмі з масмаркету.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська завітала до Віндзорського сімейного центру, де поспілкувалась з мамами та їхніми дітьми. Для візиту Кейт обрала блейзер від Zara за £73, балетки бренду Emmy London та прикраси Mappin & Webb. До речі, цей блейзер монарша особа вже вдягала на інші заходи.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Для порівняння, минулого тижня Кейт Міддлтон завітала з принцем Вільямом на весілля сина короля Йорданії. На принцесі Уельській була сукня від її улюбленого дизайнера Jenny Packham. Цінник вбрання £5,000, образ невістка короля Карла ІІІ доповнила тіара з діамантами.

Під час візиту до Віндзорського центру Кейт невимушено спілкувалась з жінкам, обговорюючи теми материнства.

Раніше Кейт Міддлтон наголошувала, що з дитинства важливо формувати навички роботи зі стресом.

"Наша поведінка та дії мають створювати цінні стосунки один з одним. Нам потрібно вчитися долати стрес та конфлікти, адаптуватися до змін та залишатися вмотивованими, не дивлячись на труднощі. Все це йде від наших соціальних та емоційних навичок, основа яких закладається у дитинстві", — переконана принцеса Уельська.

Раніше спадкоємець трону Йорданії (офіційна назва — Йорданське Хашимітське Королівство) принц Хусейн одружився з Раджве Аль-Саїф. Вона є донькою мільярдера з Саудівської Аравії.  На церемонії, що відбулася у палаці Захран в Аммані, були присутні члени королівських сімей з усього світу. Серед них були й принц та принцеса Уельські. 

Принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

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