Принцеса Уельська знялася в кліпі Kalush Orchestra для відкриття "Євробачення-2023"

Принцеса Уельська спілкується з гостями під час садової вечірки в Букінгемському палаці в Лондоні з нагоди святкування коронації. Фото: REUTERS

Принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

Про це принцеса написала в Twitter.

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Мідлтон з'явилася в кліпі Kalush Orchestra

Так, Кейт Міддлтон з'явилася в кліпі українського гурту Kalush Orchestra, зігравши на роялі уривок із їхньої пісні Stefania.

Крім того, в Twitter принцеса Уельська зазначила, що була дуже рада приєднатися до гурту Kalush Orchestra.

"Сюрприз до "Євробачення"! Приємно приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальному виконанні твору-переможця минулого року. Насолоджуйся шоу, Ліверпулю", — написала Мідлтон.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

Нагадаємо, що в фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023" виступив український гурт TVORCHI. До хлопців з Тернополя була прикута увага майже 200 млн аудиторія музичного змагання. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк вийшли на сцену під 19 номером.