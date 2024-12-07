Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила особый рождественский концерт — фото

Принцесса Уэльская с главами Вестминстерского аббатства. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская вместе с семьей посетила традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Для Кейт Миддлтон, в этом году лечившей онкологию, это стало вторым светским выходом за эту неделю.

Об этом сообщает издание Hello.

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Кейт Миддлтон посетила рождественский концерт

Для публичного появления 42-летняя Кейт выбрала праздничное красное пальто с черным оверсайз бантом от Сары Бертон для Alexander McQueen. У Вестминстерского аббатства (Лондон, Великобритания) принцессу Уэльскую встретил преподобный доктор Дэвид Хойл, декан Вестминстера.

Муж Кейт Миддлтон, принц Уильям (первый в очереди на престол), прибыл вместе с тремя их детьми: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. У всех членов королевской семьи были красные элементы в образах.

Принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

Концерт в Вестминстерском аббатстве в начале декабря под названием "Вместе на Рождество" посетило немало подданных Соединенного Королевства. Со многими из них Кейт Миддлтон общалась лично и обнималась.

Кейт Миддлтон на рождественском концерте. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская с гостями концерта. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон на концерте "Вместе на Рождество". Фото: Reuters

Величественное аббатство было украшено деревьями и листьями из Виндзорского большого парка, подаренных королем Чарльзом III, и мерцающими огнями и экологическими орнаментами, вдохновленными природой.

Каждый гость получил орден за службу с трогательной иллюстрацией Чарли Маккеси на обложке, на которой изображена группа людей, обнимающих друг друга. Принцесса Уэльская постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей после лечения рака. Что касается Чарльза III, то он все еще находится под наблюдением онкологов.

Цель службы этого года — дать возможнось поразмыслить о важности близких, особенно в трудные времена, которые за последний год, пережили Кейт Миддлтон, принц Уильям и их семья.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили эмира Катара с его супругой в своей частной резиденции. Также мы рассказывали, что королева Камилла на фоне болезни поведала о своем состоянии здоровья.