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Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир и поразила стильным образом: фото

4 июля 2023 15:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир и поразила стильным образом: фото
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в Лондоне стартовал престижный Уимблдонский турнир по теннису. Его любят посещать не только поклонники этого вида спорта или знаменитости, но и члены британской королевской семьи. Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, произвела фурор своим появлением на турнире в стильном образе.

Об этом сообщает издание Hello.

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Принцесса на турнире

41-летняя Кейт выглядела элегантно в мятно-зеленом блейзере поверх белого плиссированного платья. Пиджак королевской особы с белыми лацканами и белыми пуговицами сделал ее образ самым обсуждаемым среди гостей турнира.

Жена принца Уильяма распустила свои волосы и похвасталась стильной прической. Кейт заняла место в королевской ложе.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters.
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters.

К сожалению, визит Кейт Миддлтон на Уимблдонский турнир был недолгим. Матч между британской ракеткой номер один Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Севилль был отменен из-за дождя. В прошлом году Кейт посетила турнир вместе с мужем и сыном, принцем Джорджем.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters.
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters.

Напомним, ранее мы писали, что сделала Кейт Миддлтон после скандального интервью Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Также мы рассказывали, что королевская семья обнародовала годовую зарплату принца Уильяма.

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