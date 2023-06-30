Королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма

Принц Уельський, Вільям. Фото: Google

Вже не перше десятиліття у Великій Британії йдуть розмови щодо статків членів королівської родини. Мільйони доларів, які йдуть на їхнє утримання, активно обговорюють зокрема антимонархісти. В них з'явився новий привід покритикувати жителів Букінгемського та інших палаців. Стало відомо, скільки на рік отримує принц Уельський, Вільям.

Про це повідомляє видання US Weekly.

Читайте також:

Принц-мільйонер

Британська королівська сім'я оприлюднила річні фінансові звіти. Згідно з ними, 41-річний принц Вільям, який є першим в черзі на престол, отримує приблизно 7,5 мільйонів доларів на рік. Водночас витрати короля Чарльза III зросли на 5 відсотків.

"Герцогство — це приватний маєток, який забезпечує дохід герцогу Корнуольському та його родині для фінансування його офіційної, благодійної та приватної діяльності. Це управляється в гармонії з природним середовищем і на благо місцевих громад, щоб з гордістю передаватися наступним поколінням", — йдеться у звіті.

Принц Уельський, Вільям. Фото: Google

Вільяма було названо у звіті герцогом Корнуольським. Цей титул раніше належав його батькові, королю Чарльзу III. Вільям є 25-м герцогом Корнуольським, який в основному використовує свій титул, щоб зосередитися на боротьбі зі зміною клімату в маєтку. Офіційно ж Вільям — принц Уельський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям назвав головну місію свого життя. Також ми розповідали, що червоний светр принцеси Діани з вівцями виставили на аукціон.