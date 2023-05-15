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Кейт Вінслет відвідала з донькою премію BAFTA TV Awards

15 травня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кейт Вінслет відвідала з донькою премію BAFTA TV Awards
Британська акторка Кейт Вінслет на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірка фільму "Титанік", британська акторка Кейт Вінслет разом зі своєю дочкою Міа Тріплтон з'явилася на церемонії вручення телевізійної премії BAFTA TV Awards, яку називають британським аналогом "Еммі". Світській захід пройшов у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

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Кейт Вінслет з донькою

47-річна Кейт отримала нагороду в номінації “Найкраща акторка”. Члени журі відзначили її статуеткою за роль у фільмі "Я - Рут". На доріжку Вінслет вийшла разом із 22-річною дочкою, яка також знімалася у стрічці.

"Якби я могла розламати статуетку навпіл, я віддала б другу половину моїй доньці, Міа Тріплтон. Ми зробили це разом, дитинко", — промовила Кейт Вінслет зі сцени.

Фільм "Я — Рут", який став повнометражною частиною серіалу-антології "Я є", розповідає історію конфлікту турботливої матері та доньки, залежної від соціальних мереж. У роботі над сценарієм стрічки про кризу ментального здоров'я у молодих людей, брала участь сама Кейт Вінслет.

Кейт Вінслет з донькою на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA
Кейт Вінслет з донькою та режисером стрічки  "Я — Рут" на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Вінслет згадала, як на початку кар'єри зіткнулася з цькуванням через фігуру. Також ми розповідали, що американські акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс повертаються до зйомок відомого фільму: шанувальники чекали на це 20 років.

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