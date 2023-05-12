Лохан та Лі Кертіс повертаються до зйомок відомого фільму: чекали 20 років

Американські акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс. Фото: letterboxd.com

Кінокомпанія Disney оголосила про початок роботи над сиквелом культового фільму "Шалена п'ятниця". Через 20 років після виходу стрічки в прокат та її шалений успіх на знімальний майданчик повернуться голлівудські акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс.

Про це повідомляє видання The Variety.

Читайте також:

Подробиці

У першій частині Лохан і Лі Кертіс зіграли роль дочки та матері, які помінялися тілами і були змушені розв'язувати проблеми одна одної, що допомогло їм розібратися у своїх непростих стосунках.

Фільм вийшов у прокат в серпні 2003 року. При бюджеті у 20 млн доларів, йому вдалося зібрати 160 млн доларів та позитивні відгуки від критиків. За роль у "Шаленій п'ятниці" Джеймі Лі Кертіс була відзначена номінацією на премію "Золотий глобус".

Сценаристом проєкту стала Еліз Голландер. Дата релізу, ім'я режисера та інші подробиці про фільм поки що не розкриваються. Вочевидь, Лохан, яка чекає на появу первістка, затримуватися в декретній відпустці не збирається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика. Також ми розповідали, як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney.