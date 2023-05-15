Кейт Уинслет посетила с дочерью премию BAFTA TV Awards

Британская актриса Кейт Уинслет на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Звезда фильма "Титаник", британская актриса Кейт Уинслет вместе со своей дочерью Миа Триплтон появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards, которую называют британским аналогом "Эмми". Светское мероприятие прошло в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Новини.LIVE покажет фото звездного визита.

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Кейт Уинслет с дочерью

47-летняя Кейт получила награду в номинации "Лучшая актриса". Члены жюри отметили ее статуэткой за роль в фильме "Я — Рут". На дорожку Уинслет вышла вместе с 22-летней дочерью, которая тоже снималась в ленте.

"Если бы я могла разломить статуэтку пополам, я отдала бы вторую половину моей дочери, Миа Триплтон. Мы сделали это вместе, детка", — сказала Кейт Уинслет со сцены.

Фильм "Я — Рут", ставший полнометражной частью сериала-антологии "Я есть", рассказывает историю конфликта заботливой матери и дочери, зависимой от социальных сетей. В работе над сценарием фильма о кризисе ментального здоровья у молодых людей, участвовала сама Кейт Уинслет.

Кейт Уинслет с дочерью на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Кейт Уинслет с дочерью и режиссером ленты "Я — Рут" на BAFTA TV Awards. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Уинслет вспомнила, как в начале карьеры столкнулась с травлей из-за фигуры. Также мы рассказывали, что американские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис возвращаются к съемкам известного фильма: поклонники ждали этого 20 лет.