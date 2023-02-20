В Лондоні вручили британський Оскар — список переможців премії BAFTA-2023

Переможець в номінації "Найкращий актор" Остін Батлер. Фото: REUTERS

У четвер, 19 лютого, в Лондоні відбулася 76-та церемонія премії BAFTA, яку вручає Британська академія кіно та телевізійних мистецтв. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.

Новини.LIVE розкаже про проєкти та кінодіячах, які поїхали додому з бажаною статуеткою.

Деталі

Німецька військова драма "На Західному фронті без змін" отримала сім нагород, зокрема за найкращу режисуру та найкращий фільм. Загалом в неї було 14 номінацій. Це рекорд серед неангломовних стрічок на премії BAFTA.

Нижче представлений список переможців 76-ї церемонії премії BAFTA.

Найкращий фільм

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"На Західному фронті без змін"

"Тар"

"Елвіс"

Найкращий британський фільм

"Банші Інішеріна"

"Брайан і Чарльз"

"Жити"

"Імперія світла"

"Кохання на виклик"

"Матільда"

"Плавці"

"Дивіться, як вони тікають"

"Сонце моє"

"Диво"

Найкращий неангломовний фільм

"Аргентина, 1985" — Аргентина

"Корсаж" — Австрія

"На Західному фронті без змін" — Німеччина

"Рішення піти" — Південна Корея

"Тихоня" — Ірландія

Найкращий режисер

Едвард Бергер — "На Західному фронті без змін"

Ден Кван, Деніел Шайнерт — "Все завжди і водночас"

Мартін МакДона — "Банші Інішеріна"

Джина Прінс-Байтвуд — "Жінка-король"

Тодд Філд — "Тар"

Пак Чхан-ук — "Рішення піти"

Найкращий актор

Остін Батлер — "Елвіс"

Деріл Маккормак — "Кохання на виклик"

Пол Мескал — "Сонце моє"

Біл Наї — "Жити"

Колін Фаррелл — "Банші Інішеріна"

Брендан Фрейзер — "Кіт"

Найкраща акторка

Кейт Бланшетт — "Тар"

Ана де Армас — "Білявка"

Даніель Дедуайлер — "Тілл"

Віола Девіс — "Жінка-король"

Мішель Єо — "Все завжди і водночас"

Емма Томпсон — "Кохання за викликом"

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон — "Банші Інішеріна"

Баррі Кеоган — "Банші Інішеріна"

Ке Хюї Куан — "Все завжди і водночас"

Едді Редмейн — "Добрий медбрат"

Майкл Уорд — "Імперія світла"

Альбрехт Шух — "На Західному фронті без змін"

Найкраща актриса другого плану

Анджела Бассетт — "Чорна Пантера Ваканда навіки"

Доллі Де Леон — "Трикутник смутку"

Джеймі Лі Кертіс — "Все завжди і водночас"

Керрі Кондон — "Банші Інішеріна"

Кері Малліган — "Її правда"

Хонг Чау — "Кіт"

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник печалі"

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін"

"Жити"

"Тихоня"

"Її правда"

"Кіт"

Найкращий анімаційний фільм

"Кіт у чоботях Останнє бажання"

"Марсель, черепашка в черевиках"

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

"Я червонію"

Найкраща музика до фільму

"На Західному фронті без змін" — Фолькер Бертельманн

"Вавілон" — Джастін Гурвіц

"Банші Інішеріна" — Картер Беруелл

"Все завжди і водночас" — Son Lux

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо" — Олександр Деспла

Найкраща операторська робота

"На Західному фронті без змін" — Джеймс Френд

"Бетмен" — Грег Фрейзер

"Елвіс" — Менді Вокер

"Імперія світла" — Роджер Дікінс

"Топ Ган: Меверік" — Клаудіо Міранда

Найкращі візуальні ефекти

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Все завжди і водночас"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий грим та зачіски

"На Західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Матільда"

"Кіт"

Найкраща робота художника-постановника

"На Західному фронті без змін"

"Вавілон"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкращий дизайн костюмів

"На Західному фронті без змін"

"Амстердам"

"Вавілон"

"Елвіс"

"Місіс Харріс їде до Парижа"

Найкращий монтаж

"На Західному фронті без змін"

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий звук

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Елвіс"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий документальний фільм

"Все, що дихає"

"Вся краса та кровопролиття"

"Вулкан кохання"

Moonage Daydream

"Навальний"

Зірка, що сходить

Наомі Акі

Шила Атім

Еймі Лу Вуд

Емма Маккей

Деріл Маккормак

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм" премії Оскар. Також ми писали, що премія "Золота малина" прибрала з номінації неповнолітню акторку та змінила правила.