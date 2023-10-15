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Кендалл Дженнер випила зі студентами, щоб прорекламувати текілу: фани обурені

15 жовтня 2023 17:30
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Кендалл Дженнер випила зі студентами, щоб прорекламувати текілу: фани обурені
Модель Кендалл Дженнер. Фото: google
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Кендалл Дженнер проїхалася по колледжам у штатах Огайо, Індіана, Іллінойс і Мічиган, де зустрілася зі студентами і випила з ними у барі. Таким чином телезірка вирішила прорекламувати текілу, бренд якої вона нещодавно заснувала. 

Про це пише Daily Mail.

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Прихильники не зрозуміли

Кендалл Дженнер, яка має найуспішнішу модельну кар'єру з усього сімейства Кардаш'ян, вирішила піти стопами своєї сестри Кайлі і заснувати бізнес. Дівчина вирішила, що це буде її особистий бренд текіли, адже вона обожнює коктейлі з цим напоєм. 

 

Щоб прорекламувати свій бренд Кендалл вирішила відвідати коледжі. У місцевих барах вона зустрічалася з студентами і сама готувала для них коктейлі, також випивала з ними. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бренд напою зірки називається 818, тож вона також відвідувала будинки у кампусі під цим номером і випивала з їх мешканцями. 

Проте, прихильники зірки не зрозуміли цього задуму. Дехто помітив, що доцільніше було б рекламувати текілу у барах, готелях та торгових центрах, а не у коледжах, де часто навчаються ще неповнолітні підлітки. 

 

кендалл дженнер
Скриншот з відео з Instagram kendalljenner
Скриншот з відео з Instagram kendalljenner

У коментарях до допису зазначили, що Кендалл пропагує вживання алкоголю серед неповнолітніх, що неприпустимо. 

Тим не менш, багатьом сподобалося бачити Кендалл не тільки на подіумі чи у фотосесіях, а усміхнену і справжню під час спілкування з людьми. Відео наразі має вже більш ніж мільйон лайків. 

Нагадаємо, найдорожча модель світу повністю роздягнулась у рекламі модного бренду. 

Такой мы повідомляли, що Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми.

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