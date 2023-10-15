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Кендалл Дженнер выпила со студентами, чтобы прорекламировать текилу: фаны возмущены

15 октября 2023 17:30
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Кендалл Дженнер выпила со студентами, чтобы прорекламировать текилу: фаны возмущены
Модель Кендалл Дженнер. Фото: google
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Кендалл Дженнер проехала по колледжам в штатах Огайо, Индиана, Иллинойс и Мичиган, где встретилась со студентами и выпила с ними в баре. Таким образом, телезвезда решила прорекламировать текилу, бренд которой она недавно основала.

Об этом пишет Daily Mail.

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Поклонники не поняли

Кендалл Дженнер, которая имеет самую успешную модельную карьеру из всего семейства Кардашьян, решила пойти по стопам своей сестры Кайли и основать бизнес. Девушка решила, что это будет ее личный бренд текилы, ведь она обожает коктейли с этим напитком.

 

Чтобы прорекламировать свой бренд, Кендалл решила посетить колледжи. В местных барах она встречалась со студентами и сама готовила для них коктейли, также выпивала с ними.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kendall (@kendalljenner)

Бренд напитка звезды называется 818, поэтому она также посещала дома в кампусе под этим номером и выпивала с их жителями.

Однако поклонники звезды не поняли этого замысла. Некоторые заметили, что целесообразнее было бы рекламировать текилу в барах, гостиницах и торговых центрах, а не в колледжах, где часто учатся еще несовершеннолетние подростки.

 

кендалл дженнер
Скриншот из видео с Instagram kendalljenner
Скриншот из видео с Instagram kendalljenner

В комментариях к публикации отметили, что Кендалл пропагандирует употребление алкоголя среди несовершеннолетних, что недопустимо.

Тем не менее, многим понравилось видеть Кендалл не только на подиуме или в фотосессиях, а улыбающуюся и настоящую во время общения с людьми. Видео сейчас уже набрало более миллиона лайков.

Напомним, самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда.

Такой мы сообщали, что Кайли Дженнер показала, как проводит день с детьми.

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