Кендалл Дженнер выпила со студентами, чтобы прорекламировать текилу: фаны возмущены
Кендалл Дженнер проехала по колледжам в штатах Огайо, Индиана, Иллинойс и Мичиган, где встретилась со студентами и выпила с ними в баре. Таким образом, телезвезда решила прорекламировать текилу, бренд которой она недавно основала.
Об этом пишет Daily Mail.
Поклонники не поняли
Кендалл Дженнер, которая имеет самую успешную модельную карьеру из всего семейства Кардашьян, решила пойти по стопам своей сестры Кайли и основать бизнес. Девушка решила, что это будет ее личный бренд текилы, ведь она обожает коктейли с этим напитком.
Чтобы прорекламировать свой бренд, Кендалл решила посетить колледжи. В местных барах она встречалась со студентами и сама готовила для них коктейли, также выпивала с ними.
Бренд напитка звезды называется 818, поэтому она также посещала дома в кампусе под этим номером и выпивала с их жителями.
Однако поклонники звезды не поняли этого замысла. Некоторые заметили, что целесообразнее было бы рекламировать текилу в барах, гостиницах и торговых центрах, а не в колледжах, где часто учатся еще несовершеннолетние подростки.
В комментариях к публикации отметили, что Кендалл пропагандирует употребление алкоголя среди несовершеннолетних, что недопустимо.
Тем не менее, многим понравилось видеть Кендалл не только на подиуме или в фотосессиях, а улыбающуюся и настоящую во время общения с людьми. Видео сейчас уже набрало более миллиона лайков.
Напомним, самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда.
Такой мы сообщали, что Кайли Дженнер показала, как проводит день с детьми.
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