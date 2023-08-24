Найдорожча модель світу повністю роздягнулась у рекламі модного бренду

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Найвисокооплачувана модель Кендалл Дженнер продемонструвала свою неймовірну фігуру, знявшись у новій кампанії Stella McCartney Winter 2023. Фотосесія вишла досить відвертою.

Знімки зявились на сторінці компанії Stella McCartney в Instagram.

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Фотографом кампанії був Харлі Віром. Зйомка відбулась у Франції. Модель позувала серед білих коней топлес, демонструючи аксесуари марки.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/stellamccartney/

Говорячи про роботу Кендалл для кампанії, Стелла сказала: "Я знала, що "дівчина Стелла" цього сезону повинна любити коней так само, як я. Кендал їздить верхи з дитинства, як і я, і має власне ранчо. Ви можете побачити, як їй легко в оточенні цих чутливих істот, і їм теж просто з нею".

Кендалл молодша сестра зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Модель не єдина в родині, хто має непогані статки.

Марку спіднього Кім Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у блискучому бікіні покаталася на велосипеді.

Раніше Кім Кардаш'ян без макіяжу підловили біля офісу пластичного хірурга.