Класна мама: Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми

Кайлі Дженнер з сином Ейром. Фото: instagram.com/kyliejenner

Мільярдерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер нещодавно повернулася з паризького тижня моди і, вочевидь, дуже засумувала за своїми дітьми — 5-річною донькою Стормі і однорічним Ейром. Ці вихідні 26-річна зірка провела з ними.

Як вони проводили день Кайлі показала у своєму Instagram.

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Діти вочевидь теж засумували за своєю зірковою мамою, адже ранок вони провели балуючись вдома. Маленька Стормі разом зі своєю подружкою залізли на Кайлі, не давали їй встати і гучно смялися. Цей момент зірка опублікувала у сторіс.

Кайлі Дженнер донькою Стормі і її подружкою. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер донькою Стормі і її подружкою. Фото: instagram.com/kyliejenner

Подруга Стормі це донька подружки Кайлі Дженнер. Їх сини-погодки також дружать. Всі разом вони зібралися і вирушили у парк розваг. Там Кайлі показала, як вони всі разом гуляють.

Син Кайлі Дженнер з другом. Фото: instagram.com/kyliejenner

Також мільярдерка покаталася на дітячій машинці разом зі своїм сином Ейром.

Кайлі Дженнер рідко публікує у сторіс своє особисте життя, цей день вочевидь був дійсно щасливий та особливий для неї.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер захейтили за видалення публікації про Ізраїль.

Також ми писали, що Кайлі Дженнер взяла свого маленького сина на бізнес-зустріч.