Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Класна мама: Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми arrow

Класна мама: Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми

9 жовтня 2023 12:07
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Класна мама: Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми
Кайлі Дженнер з сином Ейром. Фото: instagram.com/kyliejenner
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Мільярдерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер нещодавно повернулася з паризького тижня моди і, вочевидь, дуже засумувала за своїми дітьми — 5-річною донькою Стормі і однорічним Ейром. Ці вихідні 26-річна зірка провела з  ними. 

Як вони проводили день Кайлі показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Активний відпочинок

Діти вочевидь теж засумували за своєю зірковою мамою, адже ранок вони провели балуючись вдома. Маленька Стормі разом зі своєю подружкою залізли на Кайлі, не давали їй встати і гучно смялися. Цей момент зірка опублікувала у сторіс. 

 

Кайлі Дженнер донькою Стормі і її подружкою. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер донькою Стормі і її подружкою. Фото: instagram.com/kyliejenner

Подруга Стормі це донька подружки Кайлі Дженнер. Їх сини-погодки також дружать. Всі разом вони зібралися і вирушили у парк розваг. Там Кайлі показала, як вони всі разом гуляють. 

 

Син Кайлі Дженнер з другом. Фото: instagram.com/kyliejenner

Також мільярдерка покаталася на дітячій машинці разом зі своїм сином Ейром. 

 

Кайлі Дженнер рідко публікує у сторіс своє особисте життя, цей день вочевидь був дійсно щасливий та особливий для неї. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер захейтили за видалення публікації про Ізраїль.

Також ми писали, що Кайлі Дженнер взяла свого маленького сина на бізнес-зустріч. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз