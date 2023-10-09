Класна мама: Кайлі Дженнер показала, як проводить день з дітьми
Мільярдерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер нещодавно повернулася з паризького тижня моди і, вочевидь, дуже засумувала за своїми дітьми — 5-річною донькою Стормі і однорічним Ейром. Ці вихідні 26-річна зірка провела з ними.
Як вони проводили день Кайлі показала у своєму Instagram.
Активний відпочинок
Діти вочевидь теж засумували за своєю зірковою мамою, адже ранок вони провели балуючись вдома. Маленька Стормі разом зі своєю подружкою залізли на Кайлі, не давали їй встати і гучно смялися. Цей момент зірка опублікувала у сторіс.
Подруга Стормі це донька подружки Кайлі Дженнер. Їх сини-погодки також дружать. Всі разом вони зібралися і вирушили у парк розваг. Там Кайлі показала, як вони всі разом гуляють.
Також мільярдерка покаталася на дітячій машинці разом зі своїм сином Ейром.
Кайлі Дженнер рідко публікує у сторіс своє особисте життя, цей день вочевидь був дійсно щасливий та особливий для неї.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер захейтили за видалення публікації про Ізраїль.
Також ми писали, що Кайлі Дженнер взяла свого маленького сина на бізнес-зустріч.