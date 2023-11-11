Кеті Перрі та Орландо Блум виграли в суді проти ветерана США

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Фото: Google

Американська співачка Кеті Перрі та її чоловік, британський актор Орландо Блум виграли суд проти колишнього військовослужбовця США. Розгляд справи за будинок у Монтесіто (округ Санта-Барбара, Каліфорнія) вартістю 15 мільйонів доларів тривав понад три роки.

Про це повідомляє видання People.

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У липні 2020 року ветеран Карл Карла Весткотт, якому же за 80, підписав контракт на нерухомість, погоджуючись продати Перрі маєток у Санта-Барбарі. Втім пізніше заявив: перебував під впливом опіоїдів після серйозної операції на спині, і усвідомив, що підписав контракт, тільки тоді, коли дія знеболювальних пройшла через кілька днів.

Він просив суд розірвати угоду. Однак Верховний суд Лос-Анджелеса став на бік співачки та її чоловіка. Рішення стане остаточним за десять днів. Розмір збитків, які буде відшкодовано Весткоттом за порушення умов угоди, визначать у лютому.

Один з районів Монтесіто. Фото: Google

Весткотт — ветеран 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США і відомий тим, що володіє декількома успішними компаніями.

Інші проблеми Перрі через нерухомість

2015 року співачка судилася з літніми черницями через продаж монастиря. Кеті придбала будівлю заплативши 14,5 мільйона доларів готівкою архієпископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу. Втім дві монахині, які жили в монастирі з 1970-х років, заявили, що той не мав права продавати майно.

2016 року суддя виніс рішення проти черниць і присудив Перрі та архієпархії компенсацію збитків на загальну суму понад 15 мільйонів доларів. Згодом 89-річна сестра Хольцман знепритомніла і померла прямо під час засідання суду. Сестра Калланан заявила тоді, що Кеті Перрі має "руки в крові".

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з компаній актора Роберта Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці понад мільйон доларів. Також ми розповідали, що щодо ексчоловіка Кеті Перрі розпочали нове розслідування.