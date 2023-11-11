Кэти Перри и Орландо Блум выиграли в суде против ветерана США

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Фото: Google

Американская певица Кэти Перри и ее муж, британский актер Орландо Блум выиграли суд против бывшего военнослужащего США. Рассмотрение дела за дом в Монтесито (округ Санта-Барбара, Калифорния) стоимостью 15 миллионов долларов длилось более трех лет.

Об этом сообщает издание People.

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В июле 2020 года ветеран Карл Карла Весткотт, которому за 80, подписал контракт на недвижимость, соглашаясь продать Перри имение в Санта-Барбаре. Впрочем, позже заявил: находился под влиянием опиоидов после серьезной операции на спине, и осознал, что подписал контракт, только тогда, когда действие обезболивающих прошло через несколько дней.

Он просил суд расторгнуть соглашение. Однако Верховный суд Лос-Анджелеса принял сторону певицы и ее мужа. Решение станет окончательным через десять дней. Размер ущерба, который будет возмещен Весткоттом за нарушение условий сделки, определят в феврале.

Один из районов Монтесито. Фото: Google

Весткотт — ветеран 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и известен тем, что владеет несколькими успешными компаниями.

Другие проблемы Перри из-за недвижимости

В 2015 году певица судилась с пожилыми монахинями из-за продажи монастыря. Кэти приобрела здание заплатив 14,5 миллиона долларов наличными архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу. Впрочем, две монахини, жившие в монастыре с 1970-х годов, заявили, что тот не имел права продавать имущество.

В 2016 году судья вынес решение против монахинь и присудил Перри и архиепархии компенсацию ущерба на общую сумму более 15 миллионов долларов. Впоследствии 89-летняя сестра Хольцман потеряла сознание и умерла прямо во время заседания суда. Сестра Калланан заявила тогда, что у Кэти Перри "руки в крови".

Напомним, ранее мы писали, что одна из компаний актера Роберта Де Ниро должна выплатить бывшей помощнице более миллиона долларов. Также мы рассказывали, что в отношении экс-мужа Кэти Перри начали новое расследование.