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Щодо ексчоловіка Кеті Перрі розпочали нове розслідування

2 жовтня 2023 20:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Щодо ексчоловіка Кеті Перрі розпочали нове розслідування
Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Щодо британського коміка та актора Расселла Бренда розпочинається друге розслідування, пов'язане зі звинуваченнями у домаганнях. Раніше 48-річного ексчоловіка Кеті Перрі вже звинувачували в численних випадках зґвалтування

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Хто звинувачує Рассела Бренда

За інформацією видання, невідома жінка звернулася до поліції два тижні тому. Причиною стала нібито неналежна поведінка артиста. Вона звинуватила Бренда у  домаганнях та переслідуванні, які, за її словами, відбулися 2018 року.

У поліції заявили, що інформація жінки перевіряється. Наразі правоохоронці відмовилися від більш докладних коментарів. Річ у тому, що жінка неодноразово зверталася до поліції з 2018 по 2022 роки, але жодних дій у зв'язку з цим не було. За даними BBC, Бренд знає про неї: 2017 року він звинуватив її у харасменті.

Актор Рассел Бренд. Фото: Google

Раніше поліція Лондона заявила, що розпочала розслідування після низки заяв про ймовірні відверті домагання Рассела до інших жінок. Заяви надійшли від п'яти осіб та стосувалися подій, що відбулися у період з 2006 по 2013 роки.

Бренд заперечує всі звинувачення. Він заявив, що звинувачення помилкові і містять агресивні нападки, а його стосунки завжди були за взаємною згодою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях. Також ми розповідали, що ексчоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії.

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