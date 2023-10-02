Щодо ексчоловіка Кеті Перрі розпочали нове розслідування
Щодо британського коміка та актора Расселла Бренда розпочинається друге розслідування, пов'язане зі звинуваченнями у домаганнях. Раніше 48-річного ексчоловіка Кеті Перрі вже звинувачували в численних випадках зґвалтування
Про це повідомляє видання The Guardian.
Хто звинувачує Рассела Бренда
За інформацією видання, невідома жінка звернулася до поліції два тижні тому. Причиною стала нібито неналежна поведінка артиста. Вона звинуватила Бренда у домаганнях та переслідуванні, які, за її словами, відбулися 2018 року.
У поліції заявили, що інформація жінки перевіряється. Наразі правоохоронці відмовилися від більш докладних коментарів. Річ у тому, що жінка неодноразово зверталася до поліції з 2018 по 2022 роки, але жодних дій у зв'язку з цим не було. За даними BBC, Бренд знає про неї: 2017 року він звинуватив її у харасменті.
Раніше поліція Лондона заявила, що розпочала розслідування після низки заяв про ймовірні відверті домагання Рассела до інших жінок. Заяви надійшли від п'яти осіб та стосувалися подій, що відбулися у період з 2006 по 2013 роки.
Бренд заперечує всі звинувачення. Він заявив, що звинувачення помилкові і містять агресивні нападки, а його стосунки завжди були за взаємною згодою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях. Також ми розповідали, що ексчоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії.