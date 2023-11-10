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Компанія Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці мільйон доларів

10 листопада 2023 12:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Компанія Де Ніро повинна виплатити колишній помічниці мільйон доларів
Голлівудський актор Роберт Де Ніро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні 41-річна Чейз Робінсон, яка була асистенткою актора Роберта Де Ніро, звинуватила його у регулярних приниженнях. Через що жінка добилася в суді, аби компанія кінозірки виплатила їй солідну грошову компенсацію.

Про це повідомляє видання BBC.

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Чейз Робінсон звинуватила Роберта Де Ніро у жорстокому поводженні, сексизмі, ґендерній дискримінації та помсті, внаслідок чого вона залишилася без роботи. Відповідачем виступила компанія Canal Pictures, яка належить 80-річному акторові.

Федеральний суд Мангеттену (Нью-Йорк) завершив розгляд скандальної справи щодо легендарного актора. Після п'ятигодинного обговорення вердикт був винесений присяжними у складі чотирьох жінок і трьох чоловіків. 

Роберт Де Ніро
Жінка, яка перемогла в суді Роберта Де Ніро. Фото: Google

Колишній асистентці артиста присудили дві ідентичні виплати за збитки у розмірі 632 тисячі доларів. А загалом вона отримала понад 1,2 мільйона доларів. Ця сума еквівалента заробітній платі за чотири роки, які вона провела без роботи. 

Після того, як жінка пішла від Де Ніро, вона подала заявки на 600 вакансій, але її ніде не брали. Чейз підозрює, що це стало помстою з боку минулого роботодавця, який відмовився давати жінці рекомендаційні листи. Роберту також доведеться сплатити солідні судові витрати експомічниці.

До речі, Де Ніро подав на Робінсон зустрічний позов на шість мільйонів доларів за використані нею авіамілі, проте суд визнав її не відповідальною за ці звинувачення. Попри те, що колишня помічниця вимагала із зірки 12 мільйонів, вона залишилася задоволена рішенням суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жінка, яку підозрюють у причетності до смерті онука Де Ніро, намагалася "врятувати" хлопця. Також ми розповідали, що ще одна жінка звинувачує відомого рокера в інтимному домаганні.

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