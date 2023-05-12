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Кевін Костнер намагається повернути дружину

12 травня 2023 19:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кевін Костнер намагається повернути дружину
Актор Кевін Костнер та його дружина Крістін Баумгартнер. Фото: instagram.com/people
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка фільму "Охоронець" Кевін Костнер у розпачі через розлучення, якого вимагає його дружина. Актор був шокований, коли дізнався про наміри коханої і тепер намагається її повернути.

Про це пише видання Daily Mail.

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Дружина Костнера Крістін Баумгартнер після 19 років шлюбу подала на розлучення. Причиною, говорять близькі друзі пари, була занадто велика зайнятість актора на зйомках.

"Всі думали, що Кевін та його дружна дуже щасливі у шлюбі, тому для всіх бажання Крістін розлучитися стало шоком, — говорить інсайдер і додає, — Кевін дуже любить дружину і хоче її повернути".

Захоплення роботою стало на заваді сімейному щастю

Раніше повідомлялося, що дружина актора не задоволена тим, що він забагато часу проводить на роботі.

"Крістін не хотіла, щоб він після фільму "Горизонт", яким він був одержимий протягом минулого року, одразу брався за інший проекті. Робота не давала йому бути разом з родиною. Він був затребуваний на роботі, і це відвернуло його увагу від родини. Тому все у стосунках стало гірше", — говорить знайомий пари.

Кевін та Крістін були одружені з 2004 року і мають трьох дітей.

Кевін Костнер та його дружина свого часу підписали шлюбну угоду. Актор виплатить екс-дружині відступні. 

Нагадаємо, раніше співачка Шер розірвала заручини з бойфрендом.

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