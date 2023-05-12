Кевин Костнер пытается вернуть жену

Актер Кевин Костнер и его супруга Кристин Баумгартнер. Фото: instagram.com/people

Звезда фильма "Телохранитель" Кевин Костнер в отчаянии из-за развода, которого требует его жена. Актер был в шоке, когда узнал о намерениях любимой и теперь пытается ее вернуть.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Жена Костнера Кристин Баумгартнер после 19 лет брака подала на развод. Причиной, говорят близкие друзья пары, была слишком большая занятость актера на съемках.

"Все думали, что Кевин и его жена очень счастливы в браке, поэтому для всех желание Кристин развестись стало шоком, — говорит инсайдер и добавляет, — Кевин очень любит жену и хочет ее вернуть".

Увлечение работой помешало семейному счастью

Ранее сообщалось, что жена актера не рада тому, что он слишком много времени проводит на работе.

"Кристин не хотела, чтобы он после фильма "Горизонт", которым он был одержим в течение прошлого года, сразу брался за другой проект. Работа не давала ему быть вместе с семьей. Он был востребован на работе, и это отвлекло его внимание от семьи. Поэтому все в отношениях стало хуже», — говорит знакомый пары.

Кевин и Кристин были женаты с 2004 года и воспитывают троих детей.

Кевин Костнер и его жена в свое время подписали брачный договор. Актер выплатит экс-жене отступные.

Напомним, ранее певица Шер разорвала помолвку с бойфрендом.