Весілля не буде: співачка Шер розійшлась з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років
Американська співачка Шер розійшлась з 37-річним репером Александром Едвардсом. Їхні стосунки тривали менш як рік.
Про це повідомляє видання TMZ.
Подробиці розставання
За інсайдерською інформацією таблоїда зіркова парочка розійшлась ще декілька тижнів тому. Поки що 76-річна Шер вирішила зберігати тишу та не коментувати розрив з екскоханим.
Джерело видання не оприлюднило причини припинення їхніх стосунків та не повідомило хто був ініціатором. Втім повідомляється, що Шер та Александр не були заручені, попри величезну каблучку з діамантом, яку вона подарувала чоловіку на Різдво. За чутками, знаменитості вирішили перевірити, хто з їхніх друзів повірить у майбутнє весілля.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Шер продає свій розкішний палац у Малібу за десятки мільйонів доларів: співачка суттєво знизила ціну. Також ми розповідали, що співачка Оксана Білозір назвала причину, чому подала на розлучення з чоловіком. Водночас Камалія розповіла, чому її доньки залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається.