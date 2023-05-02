Весілля не буде: співачка Шер розійшлась з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років

Американська співачка Шер. Фото: Instagram/cher

Американська співачка Шер розійшлась з 37-річним репером Александром Едвардсом. Їхні стосунки тривали менш як рік.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці розставання

За інсайдерською інформацією таблоїда зіркова парочка розійшлась ще декілька тижнів тому. Поки що 76-річна Шер вирішила зберігати тишу та не коментувати розрив з екскоханим.

Джерело видання не оприлюднило причини припинення їхніх стосунків та не повідомило хто був ініціатором. Втім повідомляється, що Шер та Александр не були заручені, попри величезну каблучку з діамантом, яку вона подарувала чоловіку на Різдво. За чутками, знаменитості вирішили перевірити, хто з їхніх друзів повірить у майбутнє весілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шер продає свій розкішний палац у Малібу за десятки мільйонів доларів: співачка суттєво знизила ціну. Також ми розповідали, що співачка Оксана Білозір назвала причину, чому подала на розлучення з чоловіком. Водночас Камалія розповіла, чому її доньки залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається.