Дружина оскароносного Кевіна Костнера подала на розлучення після 18 років шлюбу

Актор та режисер Кевін Костнер та дизайнерка Крістін Баумгартнер. Фото: Instagram/people

В Голлівуді стало на одну відому зіркову пару менше. 68-річний актор та режисер Кевін Костнер розлучається з 49-річною моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер. Саме вона стала ініціаторкою шлюборозлучного процесу.

Про це повідомляє видання People.

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Що стало причиною

Крістін подала документи на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Кевін не став мовчати та прокоментував зміни в особистому житті.

"З великим сумом повідомляємо, що виникли обставини, які не залежать від нього, які призвели до того, що містеру Костнеру довелося брати участь у процедурі розірвання шлюбу. Ми просимо поважати його приватне життя, Крістін та їхніх дітей, оскільки вони переживають цей важкий час", — йдеться в офіційній заяві представника Костнера.

В оточенні володаря двох премій "Оскар" стверджують, що суперечок про майно не повинно бути, оскільки подружжя уклало дошлюбну угоду. Однак при розлученні Костнер таки має заплатити відступні.

"Подружня підтримка повинна бути виплачена заявнику відповідно до умов дошлюбної угоди сторін", — повідомила адвокатка Кевіна, Лаура Вассер.

Кевін Костнер та Баумгартнер погодилися на спільну опіку над дітьми. Вони виховують 15-річного Кайдена, 14-річного Гейса та 12-річну Грейс.

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