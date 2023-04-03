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Хадид в индийском костюме, Крус в откровенном платье: фото звезд со светского мероприятия в Мумбаи

3 апреля 2023 12:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Зендея
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Мумбаи состоялось торжественное открытие культурного центра Ниты Мукеш Амбани — жены Мукеша Амбани, одного из самых богатых людей в мире. В Индии семья Амбани считается самой богатой. Светское мероприятие посетили и голливудские знаменитости.

Новини.LIVE покажет фото с вечеринки и расскажет подробности.

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Создание собственного культурного центра — давняя мечта Ниты. Проект нацелен на сохранение и продвижение индийской культуры. Площадка состоит из четырех залов, включая театр Grand Theatre на две тысячи зрителей — аналог голливудского Dolby Theatre, в котором ежегодно проходит церемония награждения кинопремии "Оскар".

На открытии собрались самые яркие звезды Болливуда и международные знаменитости — Зендая с бойфрендом Томом Холландом, Пенелопа Крус, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом, Айшвария Рай, Салман Кхан, Шах Рукх. Посетил событие и звездный стилист Лоу Роуч, недавно шокировавший общественность заявлением об уходе из индустрии моды.

Пенелопа Крус
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Зендея
Том Холланд

Особое внимание привлекла супермодель Джиджи Хадид. На создание одного из ее образов авторства индийского дизайнера Рахула Мишра ушло 2400 часов ручного труда.

Празднование длилось два дня. Гостей развлекали вечеринками и яркими шоу с индийскими песнями и плясками

Напомним, ранее мы рассказывали, что королева-консорт Камилла в тиаре и ожерелье Елизаветы II покорила немцев на официальном приеме. Также мы писали, что вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции.

Фото: Reuters

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