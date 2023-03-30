Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі
У Німеччині триває перший офіційний закордонний візит Чарльза III в статусі короля Великої Британії. В поїздку з ним вирушила і його дружина, королева-консорт Камілла. Вона вразила гостей своїм образом на урочистому банкеті.
Про це повідомляє видання HELLO.
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Подробиці
На офіційній вечері, яка відбулася в палаці президента Німеччини Франка-Вальтеар Штайнмаєра, Камілла була елегантно одягнена в чорно-сріблясту сукню від Брюса Олдфілда. Свій образ королева-консорт доповнила діамантовою тіарою Boucheron і діамантовим намистом покійної королеви Єлизавети II з бахромою. Камілла також носила Великий хрест Федерального ордена заслуг, яким її нагородив президент Німеччини.
На урочистий прийом завітала й колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона особисто привітала Чарльза III та Каміллу з новими титулами.
В четвер, 30 березня, британський монарх зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем, бургомістром Берліна Францискою Гіфай, президенткою Бундестагу Бербель Бас. Він виступить у парламенті. Після цього Чарльз III відвідає Центр українських біженців у колишньому аеропорту Тегель та поспілкується з мешканцями притулку.
У п’ятницю, 31 березня, королівське подружжя на поїзді вирушить до Гамбурга. У портовому місті передбачені покладання вінків до меморіалу, відвідання пірса та інші заходи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні. Також ми розповідали, що принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі.
Фото: Reuters